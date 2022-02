Gambarogno, “ieri un ottimo risultato”

Sono ormai 11 giorni che l’incendio sul Monte Gambarogno tiene impegnati pompieri e militi di montagna. La giornata di ieri è però da considerare un ottimo risultato. 32 militi di montagna erano attivi sul terreno per trovare e spegnere i punti caldi residui, identificati dai droni dei Vigili del Fuoco della Regione Lombardia durante la notte. A farlo sapere sono i Pompieri Città di Bellinzona in un comunicato stampa.

Si spera la faccenda si chiuda questo venerdì

Grazie all’identificazione e allo spegnimento degli ultimi focolai attivi, si può sperare di raggiungere l’obiettivo di spegnimento e di bonifica entro domani a mezzogiorno. “Anche oggi alle 07:00 sono entrati in servizio una trentina di militi, in provenienza dei Corpi e Sezioni di montagna di tutto il Cantone. Il concetto di rinforzo cantonale si sta rivelando molto efficace e soddisfacente, sia per la Direzione dell’Intervento, che coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente i colleghi per la collaborazione, sia per i corpi pompieri coinvolti. Le condizioni meteorologiche sono stabili e favoriscono il prosieguo delle operazioni. Al comando delle operazioni di spegnimento oggi c’è il vicecomandante dei Pompieri della Città di Bellinzona, Alessandro Da Rold”.