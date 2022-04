Galeazzi non verrà sospeso da municipale

La Sezione Enti Locali ha concluso le sue verifiche avviate sul municipale Tiziano Galeazzi, stabilendo che la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto in Italia non è incompatibile con la sua carica a Lugano. A seguito di queste conclusioni il Consiglio di Stato ha quindi deciso mercoledì di non sospendere Galeazzi dal ruolo che ricopre nell’Esecutivo cittadino. Lo rende noto la Rsi, ricordando che Galeazzi è stato rinviato a giudizio in Italia, accusato di far parte di un sistema di riciclaggio di denaro proveniente da reati tributari e fallimentari. Il processo di aprirà martedì.