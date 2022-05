Furgone in fiamme a Mendrisio, chiusa l’A2

L’autostrada è stata chiusa all’altezza di Mendrisio in direzione sud poco dopo le 20.00 a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Lo comunica la Polizia cantonale via Twitter, che ha raccomandato di lasciare un corridoio d’emergenza per far passare i veicoli di soccorso. Attorno alle 21.30 una corsia è stata riaperta, ma permangono rallentamenti.