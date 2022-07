Funivia Pizzo di Claro evacuata dalla Rega

La funivia Pizzo di Claro a Lumino questo pomeriggio si è improvvisamente fermata per un guasto. Due persone, mentre stavano salendo ai Monti di Saurù, sono rimaste bloccate all’interno della cabina. Si tratta di un uomo e una donna della regione. I due sono stati portati a terra con l’ausilio di un verricello e non hanno riportato ferite.

Le operazioni di recupero

Dopo aver tentato invano di far ripartire la cabina, i responsabili dell’impianto di risalita hanno chiesto l’intervento della Rega. L’allarme, comunica la Guardia aerea, è arrivato in centrale attorno alle 13:00. Sull’elicottero sono saliti anche due alpinisti specializzati nel soccorso in elicottero del Soccorso Alpino Svizzero, che sono stati calati con l’ausilio del verricello sul tetto della cabina. Da lì i due alpinisti hanno assicurato ed evacuato i due passeggeri, calandoli sani e salvi a terra. Sul posto anche una pattuglia della Polizia e soccorritori della Colonna di soccorso di Bellinzona del CAS Bellinzona e Valli.