Funicolare Monte Brè, nuova stagione dal 19 febbraio

La riapertura della Funicolare è imminente: sabato 19 febbraio darà il via alla stagione 2022. Anche quest’anno, nonostante i 2 impianti di risalita da gestire, il periodo di revisione è stato ottimizzato e ridotto a sole 6 settimane, il tempo minimo per garantire la sicurezza dell’impianto. Una riapertura della stagione in anticipo rispetto a quanto accadeva in passato, in risposta al desiderio dei visitatori di recarsi sul Brè attraverso l’esperienza della Funicolare, e degli utenti residenti in zona, che la utilizzano abitualmente per i propri spostamenti quotidiani. Per ottimizzare il collegamento tra la prima e la seconda sezione, minimizzando i tempi di attesa, sono stati adattati gli orari di risalita (cambio orario del 12.12.2021) e prossimamente l’area della biglietteria a Suvigliana si presenterà anche più capiente e agevole per una migliore esperienza e qualità del servizio.