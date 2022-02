Fumo nella Filanda, evacuato lo stabile

Un principio d’incendio si è verificato oggi, poco dopo le 16, presso la Filanda, in via Industria a Mendrisio. Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale, un denso fumo si è sprigionato all’interno del locale, che non era occupato al momento dei fatti, rendendo necessaria la temporanea evacuazione degli inquilini degli appartamenti soprastanti. Non si segnalano feriti o intossicati, riferisce la Polizia cantonale.