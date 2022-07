Fuga di gas a Balerna

Una fuoriuscita di gas da una tubatura si è verificata nella giornata di oggi poco dopo le 15:30 a Balerna, in via San Gottardo, durante alcuni lavori nei pressi di un cantiere edile per cause che l’inchiesta dovrà stabilire. Non si registrano feriti. Lo comunica la Polizia cantonale. Sul posto, oltre ad agenti della Cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio e della Polizia comunale di Chiasso, sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) che hanno provveduto a ripristinare la situazione. Pure sul posto, a titolo precauzionale, i soccorritori del SAM. Per consentire le operazioni di ripristino e di messa in sicurezza dei luoghi, via San Gottardo è stata temporaneamente chiusa dalla rotonda Bisio alla rotonda largo Kennedy.