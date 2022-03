Frontale in Val di Blenio, grave un centauro

Avrebbe riportato ferite serie, ma non da comprometterne la vita, il centauro coinvolto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, verso le 17.30, sulla strada cantonale della Valle di Blenio, tra Semione e Loderio.

In base a una prima ricostruzione, un motociclista 52enne cittadino portoghese residente nel Bellinzonese, circolava sulla strada Cantonale proveniente da Semione. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, in via Loderio, vi è stato l’urto frontale tra la motocicletta e l’auto guidata da un 20enne svizzero residente nella regione, che viaggiava in senso inverso.