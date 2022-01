Freno alla spesa, riuscito il referendum

Per il comitato referenadrio - promosso dal sindacato Vpod e a cui hanno aderito 21 associazioni, sindacati e partiti di sinistra - si tratta di un’operazione “finanziaria squilibrata”, che “peggiorerà la qualità e ‘l’efficacia dei servizi sociosanitari, dei servizi pubblici e della formazione e va quindi attaccare le condizioni di vita della maggioranza della popolazione”. In vista del voto in primavera, il comitato referendario continuerà dunque la mobilitazione dal basso con lo scopo di convincere la popolazione a votare no.