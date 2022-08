Freni difettosi, camion fermato a Giornico

In un mese emanate oltre 30 contravvenzioni

Il controllo avvenuto negli scorsi giorni non è il primo effettuato dalle autorità. Dal 1. luglio infatti, su tutto il territorio cantonale, è stata allestita una trentina di analoghe postazioni puntuali. Gli approfondimenti hanno interessato in particolare 66 veicoli pesanti. In totale sono state emanate oltre 30 contravvenzioni che, a seconda della gravità, hanno riguardato multe disciplinari, incasso di un importo a copertura delle spese o procedura ordinaria. Le principali infrazioni hanno riguardato problematiche legate allo stato difettoso dei freni (semirimorchio, rimorchio o veicolo), al superamento delle ore di guida consentite e alla manipolazione scorretta del cronotachigrafo.