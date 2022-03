FoxTown, una volpe sempre più green

Proprio questa mattina (17 marzo) si è svolta presso FoxTown Factory Stores di Mendrisio la conferenza stampa di Tarchini Group in cui il Presidente Silvio Tarchini è intervenuto illustrando le iniziative sostenibili attuate sugli immobili di sua proprietà. Tarchini ha infatti già intrapreso da tempo un percorso di mitigazione ambientale attraverso investimenti nelle energie pulite e rinnovabili. Alla conferenza, si legge nel comunicato stampa di FoxTown, hanno partecipato numerose personalità politiche, tra cui il Direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali.

Ecosostenibilità: un valore per il Gruppo Tarchini

L’ecosostenibilità, a prescindere dalla sua forma, rappresenta un valore per il Gruppo Tarchini. Sulla scia della prima centrale di teleriscaldamento a cippato di legna indigena, messa in funzione a inizio 2022, saranno realizzate altre due centrali: una al FoxTown Factory Stores di Mendrisio e una nel Centro Nord Sud di Bioggio.