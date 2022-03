Forca riaperta, serie ferite per una 27enne

Un incidente della circolazione è avvenuto venerdì mattina, attorno alle ore 09:45, sulla strada Cantonale tra Melide e Paradiso, all’altezza della discarica comunale.

Frontale sulla Forca

Secondo quanto riporta la Polizia, un automobilista 21enne cittadino svizzero residente in Italia circolava sulla strada Cantonale proveniente da Paradiso. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente un’auto guidata da una 27enne svizzera domiciliata nel Mendrisiotto, che viaggiava in senso inverso.

Intrappolata per due ore

Oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Sud, sono intervenuti i pompieri di Melide e di Lugano, che hanno estratto dalle lamiere la donna con l’ausilio di una pinza idraulica, incastrata per quasi due ore.

Serie ferite per la 27enne

Sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato entrambi in ambulanza all’ospedale. Stando alle prime valutazioni mediche, la 27enne ha riportato serie ferite, mentre il 21enne ha riportato leggere ferite. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi il tratto stradale interessato dall’incidente è stato completamente chiuso al traffico per circa tre ore.