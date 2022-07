Filiera del legno: “Ci prepariamo per l’inverno”

Lo spauracchio della chiusura totale del gas russo preoccupa, soprattutto in vista dell’inverno. Per correre ai ripari c’è chi sta pensando alle energie alternative, come il fotovoltaico, e chi, guardando al bosco dietro casa, pensa al camino o alla stufa per scaldare casa nella stagione fredda. Per avere il polso della situazione e non farsi trovare impreparati la Federlegno interpellerà i suoi affiliati per capire come si stanno organizzando le imprese forestali. “Chiediamo alle aziende quanta legna hanno pensato di stoccare, quanta ne dovranno mettere in magazzino e soprattutto quante comande hanno già ricevuto”, ha spiegato Danilo Piccioli, direttore della Federlegno, ai microfoni di Ticinonews.