File interminabili per i test “Siamo in un’emergenza”

Camponovo non risparmia infatti la propria critica verso gli altri operatori sanitari del Sottoceneri che “in questo momento in cui testare, isolare i positivi e mettere in quarantena i contatti è l’unica possibilità che abbiamo per rallentare l’esplosione dei casi si sono semplicemente defilati per godersi un paio di giorni di vacanza, che pagheremo con gli interessi nelle settimane a venire”. A parte la Moncucco e alcune farmacie, solamente il Civico e il check point della città di Lugano svolgono questi test nella regione, tra l’altro con orario ridotto rispetto alla clinica luganese.