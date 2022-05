Fienile in fiamme ad Arogno

Come riportato da Rescuemedia, un violento incendio è divampato questo pomeriggio, attorno alle ore 14:00, in un fienile annesso ad una fattoria all’entrata del paese di Arogno. La causa che ha generato il rogo, che in breve tempo si è propagato all’intera struttura, non è al momento nota. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Melide e Lugano che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. Stando alle informazioni in possesso di Rescuemedia, nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del SAM a titolo precauzionale oltre che agli agenti della Polizia per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico. Il fienile è andato completamente distrutto unitamente al materiale ed i veicoli che vi erano al suo interno.