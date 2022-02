Fiamme nel locale caldaia in un palazzo a Campione d’Italia

Venerdì pomeriggio, attorno alle ore 15:45, il corpo pompieri di Melide è stato allarmato per un incendio nel locale caldaia di una palazzina di tre piani in via Totone a Campione d’Italia. Intervenuti sul posto con 3 veicoli e 8 uomini, i pompieri hanno provveduto ad evacuare lo stabile e mettere in salvo una giovane donna che si trovava bloccata ai piani superiori dal fumo che aveva invaso la tromba delle scale.