Feriti gravi nell’incidente del San Gottardo

Incidente nel Gottardo, feriti gravi

Sull’A2 un incidente all’interno della galleria del San Gottardo ha portato alla chiusura della stessa. La collisione è avvenuta attorno alle 14.15 nella parte urana e ha coinvolto più veicoli e causato alcuni feriti. Il conducente di un’auto con targhe bulgare stava guidando in direzione nord nel tunnel autostradale quando, alle 14.15, ha centrato il camion, a circa un chilometro dal portale di Göschenen (UR), riferisce la polizia cantonale di Uri. In seguito alla collisione, una ruota del camion si è staccata ed è andata a finire sul cofano di un’auto immatricolata in Germania. La guidatrice ha subito uno shock. Le due persone a bordo del veicolo che ha invaso la corsia opposta sono rimaste gravemente ferite. I servizi di soccorso le hanno portate in un ospedale di un altro cantone. Il conducente del camion è rimasto illeso. I danni materiali ammontano a circa 70’000 franchi, precisa il comunicato. La galleria, riaperta al traffico alle 17.30, è rimasta completamente chiusa per diverse ore. Di conseguenza davanti ai portali si sono formate colonne chilometriche.