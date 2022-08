Faido, auto in fiamme sull’A2

Un’auto con targhe olandesi che trainava una roulotte ha preso fuoco questo pomeriggio, poco dopo le 14.30, mentre circolava sull’A2 all’altezza di Mairengo in direzione nord. Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale il veicolo in breve tempo è stato avvolto dalle fiamme ed è stato completamente distrutto. Gli occupanti sono fortunatamente usciti indenni. Anche la roulotte non ha riportato danni.

Per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento, il tratto di autostrada interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni. Poco dopo le 15.00 è stato riaperto il tratto in direzione sud. In direzione nord, una corsia è stata riaperta poco prima delle 15.30, per poi riaprire completamente dopo le 16.00. La momentanea chiusura dell’autostrada ha causato importanti disagi al traffico.