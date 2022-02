F-35A in Italia, “questo atteggiamento non è accettabile”

“Questo atteggiamento non è accettabile”

Sulla base di quanto sopraesposto, il Consigliere nazionale non ritiene accettabile tale atteggiamento e chiede quindi al Consiglio federale

1. In relazione all'ipotesi di produrre gli F-35A svizzeri in Italia, il Consiglio federale quali contropartite intende richiedere o ha richiesto all’Italia?

2. E’ consapevole il CF che, in considerazione delle inadempienze italiane nei confronti della Svizzera sui temi indicati sopra, l’ipotesi di produrre gli F-35A nella Penisola risulta problematica?

3. Intende il Consiglio federale subordinare la produzione in Italia degli F-35A svizzeri alla garanzia che le aziende svizzere possano avere accesso ai mercati finanziari italiani e che la Svizzera possa essere finalmente cancellata dalla black list italiana delle persone fisiche?

4. Nel caso in cui l'Italia non concedesse garanzie in tal senso, come intende agire il Consiglio federale per risolvere la questione dell'accesso ai mercati finanziari italiani da parte delle aziende svizzere e la questione delle black list?

5. Il Consiglio federale intende trovare un'alternativa per produrre altrove gli F-35A svizzeri?