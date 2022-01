Ex municipale di Chiasso prosciolto

È stato definitivamente prosciolto il fiduciario ed ex municipale Plr di Chiasso Oliver Camponovo dall’accusa di riciclaggio, sia semplice sia aggravato. La decisione del 13 gennaio scorso del Tribunale federale di Losanna ha così ribaltato la sentenza pronunciata cinque anni fa dal giudice Giuseppe Muschietti. A darne notizia è lo stesso Camponovo. “La sentenza del Tribunale federale chiarisce in modo definitivo che Oliver Camponovo non doveva e non poteva sospettare in alcun modo di un’eventuale origine criminosa dei mezzi finanziari che al tempo erano stati oggetto dell’imputazione per riciclaggio”. Nel 2017, Oliver Camponovo era stato condannato a tre anni (con sei mesi da scontare) in relazione a presunte attività legate alla ‘ndrangheta svolte da un suo cliente, a sua volta condannato a cinque anni e mezzo.