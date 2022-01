“Ex Macello, quanto ci costi?”

Massimiliano Robbiani interroga il Governo in merito della rioccupazione dell’ex Macello di Lugano avvenuta tra il 29 e 30 dicembre 2021 da parte dei molinari, che ha comportato l’intervento, definito “giustificato”, da parte della polizia con diversi agenti in tenuta antisommossa, con le forze dell’ordine che hanno poi effettuato lo sgombero durante la notte. Oggetto dell’interrogazione in particolare i costi di suddetta operazione.

“In ogni caso”, scrive Robbiani, “pure nella notte di San Silvestro, una dozzina di agenti sono rimasti all’ex Macello per monitorare la situazione”, aggiungendo che “queste continue provocazioni da parte dei molinari comportano pure, ovviamente, dei costi non indifferenti a scapito dei cittadini contribuenti”.

Pertanto, Robbiani chiede al Consiglio di Stato:

- Quanto è costata l’operazione di polizia per ristabilire l’ordine all’ex Macello dopo la rioccupazione da parte dei molinari iniziata lo scorso 29 dicembre 2021?

- Quanti agenti di polizia sono stati impiegati in totale?

- Quanti agenti, in congedo o in vacanza, sono stati chiamati a dar man forte a tutta l’operazione?

- Quante ore di servizio, in totale, sono state impiegate?