Ex Macello, manifestante sporgerà denuncia

Una manifestante che è rimasta ferita durante la rioccupazione dell’ex Macello, avvenuta nell’ultima settimana di dicembre, presenterà una denuncia penale contro ignoti. Lo ha confermato a La Regione l’avvocata Immacolata Iglio Rezzonico che, oltre a rappresentare la signora, segue il caso del 36enne e della 33enne arrestati il 29 dicembre (poi rilasciati il giorno seguente), come pure le 11 persone fermate a seguito dei fatti. Stando a quanto raccontato dalla legale al quotidiano la donna, che si stava dirigendo verso gli agenti per chiedere loro di non caricare i ragazzi, è stata spinta in modo violento da un poliziotto e cadendo ha battuto la testa, perdendo la coscienza. La signora, sui 50 anni, si è successivamente recata al pronto soccorso, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico. Non sarebbe l’unico caso in cui una manifestante è rimasta ferita. L’avvocato sta raccogliendo segnalazioni di altre persone che lamentano di essere state strattonate o spintonate, oltre che essere state colpite da spray al pepe e proiettili di gomma sparati dalla polizia durante la notte dello sgombero. Nel comunicato diramato dalla polizia cantonale si parlava unicamente di un poliziotto ferito, ma non di altre persone.