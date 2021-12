Ex Macello, il Municipio sporge denuncia

“Abbiamo preso atto dell’occupazione del sedime. Il Municipio si è riunito al volo e ha deciso di sporgere denuncia per violazione di domicilio”. Questa la reazione a caldo del sindaco Michele Foletti, raggiunto dai colleghi di Radio 3i per un commento dopo che gli autogestiti si sono riappropriati degli spazi all’ex Macello nel primo pomeriggio. Alcuni di loro sono saliti anche sul tetto e l’Esecutivo ha chiesto alla polizia di invitarli a scendere per la protezione di tutti. “Il rischio di scivolare o che crolli una parte di tetto è alto”, ha aggiunto Foletti.