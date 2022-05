Eventi a Bellinzona, resta il nodo della sicurezza

“Organizzatori devono aumentare la sicurezza”

Le discussioni erano sorte soprattutto attorno alle feste svolte nelle ultime settimane all’Espocentro, organizzate anche da esercenti. In uno di questi eventi si è verificato un pestaggio e dal vicinato sono giunte lamentele, anche all’indirizzo del Municipio, per rumore e per mancanza di decoro. Secondo il sindaco di Bellinzona, Mario Branda, gli organizzatori devono aumentare la sicurezza. “Si chiederà uno sforzo supplementare, ma chiederemo anche ai vicini di considerare, almeno qualche volta all’anno, di accettare che vi siano feste e manifestazioni”, conclude il Sindaco. All’eventualità di trasferire le feste dall’Espocentro all’ex Birreria di Carasso, come recentemente proposto in una mozione dal gruppo Verdi-FA-MpS-POP in Consiglio comunale, Branda risponde: “Quello stabile era stato acquistato dalla Città per realizzarvi i nuovi magazzini comunali e la nuova caserma dei pompieri. Questi progetti hanno preso effettivamente più tempo di quanto inizialmente previsto, ma è ancora prematuro pensare di insediare al loro posto qualcosa di completamente diverso”.