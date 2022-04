Espo Ticino e il ritorno delle fiere primaverili

Dopo due anni in cui la maggior parte degli eventi ha dovuto fare i conti con cancellazioni, annullamenti e rinvii, durante questo periodo stanno riprendendo il via alcune fiere. Una di queste si è aperta proprio oggi e si tratta di Espo Ticino, aperta da oggi fino a domenica presso il Centro Esposizioni di Lugano.

Non solo Espo Ticino...

Se prima Espo Ticino si svolgeva a Bellinzona, quest’anno per la prima volta è stato organizzato a Lugano. Ma è solo una fra le tante novità proposte da questa famosa fiera ticinese: presso il centro esposizioni di Lugano non si terrà solo Espo Ticino, ma, in contemporanea, anche Tisana e Primexpo. L’offerta viene così allargata a un pubblico che ha tanta voglia di tornare. Ai microfoni di Ticinonews Marco Pion, direttore della fiera, ha fornito una panoramica di tutto ciò che questa ha da offrire da oggi fino a domenica, ultimo giorno di Espo Ticino.