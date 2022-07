Esplosione gas a Cugnasco, operaio ferito

Questa mattina, intorno alle 9:00, un uomo è rimasto vittima di un grave incidente sopravvenuto sul cantiere di Via alla Motta a Cugnasco.

Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale, un 51enne operaio italiano residente in Provincia di Varese stava effettuando dei lavori di impermeabilizzazione di una terrazza per mezzo di una fiamma alimentata da una bombola di gas, quando per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, vi è stata un’esplosione e le fiamme lo hanno investito.