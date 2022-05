Esodo del ponte, Ticino congestionato

Le persone che decidono di viaggiare verso sud dovranno armarsi di pazienza. In tutto il cantone sono infatti segnalati forti disagi al traffico, a causa della grande quantità di vacanzieri che attraversano il Ticino in direzione sud, approfittando del ponte. I disagi iniziano già al portale nord della galleria del Gottardo, dopo che stamattina era stata temporaneamente chiusa a causa di un’auto in panne, con 10 chilometri di coda a partire da Erstfeld e l’entrata di Göschenen chiusa in direzione della galleria. Attese anche alla dogana di Chiasso, con un chilometro prima del valico, mentre la colonna sulla A9 prosegue fino al casello di Como.