Esce di strada e rimane in bilico contro una pianta

C’è voluta oltre un’ora per estrarre in sicurezza il protagonista di un incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 09.15, sulla strada Cantonale tra Maggia e Cevio.

Stando a quanto riferisce Rescue Media, il conducente di una Citroen immatricolata in Ticino, che circolava in direzione di Locarno, per motivi da stabilire ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada, finendo in una scarpata a lato. La sua corsa senza controllo si è arrestata contro una pianta, dove il veicolo è rimasto in bilico.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA, i pompieri di Maggia e quelli di Locarno con l’Unità di Intervento Tecnico che ha provveduto a mettere in sicurezza la scena per permettere l’estrazione del ferito, le cui condizioni, in base alla informazioni raccolte non dovrebbero essere particolarmente gravi.