Esce di strada e finisce in un prato

Ha perso il controllo dell’auto e dopo aver divelto un parapetto in pietra è uscita di strada ribaltandosi e terminando la sua corsa in un prato. La conducente del veicolo dopo aver ricevuto le prime cure è stata trasportata al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti. L’incidente, le cui cause devono ancora essere stabilite, è avvenuto questa mattina attorno alle 7:15 in via Galbisio a Carasso in direzione di Gorduno. Lo comunica RescueMedia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona oltre ai pompieri della Capitale a agli agenti della Polizia Cantonale e Comunale.