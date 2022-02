Esce di strada e finisce in bilico su un giardino

Un incidente della circolazione è avvenuto martedì sera, intorno alle 19.30, ad Avegno. A esserne vittima è stata una donna rimasta ferita, apparentemente non in modo grave. Stando alle informazioni raccolte da RescueMedia, la conducente circolava sulla strada cantonale in direzione di Maggia a bordo di una Mazda immatricolata in Ticino, quando, per motivi da stabilire, ha urtato il cordolo del marciapiede posto a lato della strada, sbandando e uscendo dalla carreggiata dal lato opposto. Dopo aver divelto la recinzione e avere abbattuto un pezzo di siepe, l’auto fuori controllo si è fermata in bilico nel giardino di una casa, sopra l’abitazione.