Esce di strada col Porsche e distrugge un ristorante

Alla guida di un’auto di grossa cilindrata esce di strada e centra in pieno la veranda di un ristorante sul lungolago di Lugano: è successo la scorsa notte intorno alle 3. Le immagini testimoniano della violenza dell’impatto. Protagonista del fatto è un giovane conducente. “Il ragazzo però non sembra per fortuna essersi fatto nulla”, commenta da noi raggiunto il gerente dell’esercizio. “Quando allertato dalla Polizia sono giunto sul posto, si è scusato e mi ha detto di essersi addormentato al volante”.