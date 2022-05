Energie rinnovabili, “gli incentivi non mancano”

Già prima dello scoppio della guerra russo-ucraina la Svizzera si era mobilitata per attuare dei cambiamenti nel settore energetico attraverso la sostituzione dei combustibili fossili. Un tema su cui sia la Confederazione sia il Canton Ticino “si stanno chinando da anni”, ha ribadito Michele Fasciana, capoufficio aria, clima ed energie rinnovabili del Canton Ticino, ai colleghi di TeleTicino, aggiungendo che “c’è anche stata la strategia energetica a livello federale, dove si è fatto un progetto di revisione della legge federale sul CO2”.

Misure cantonali

Anche a livello cantonale, spiega Fasciana, ci si è attivati attraverso la modifica della legge cantonale sull’energia, approvata lo scorso anno dal Parlamento, così come con il piano energetico cantonale, ancora in aggiornamento. “Questo per far intendere che si sta lavorando su questo tema, su cui ci siamo chinati anni fa e su cui continueremo a rimanere chinati, perché l’abbandono dei combustibili fossili è un obiettivo comune” dice Fasciana.

Le energie rinnovabili saranno sufficienti?

“A lungo termine questo tipo di energie basteranno. Ma il ‘se basteranno’ non è un tema” dice Fasciana “lo è invece ‘ci saranno abbastanza infrastrutture per sfruttare le energie rinnovabili affinché si possa coprire tutto il fabbisogno di energia?’”. Secondo il capoufficio siamo una società molto energivora, ovvero una società che sfrutta energia in qualsiasi forma (elettricità, calore, spostamenti), “che ci porta a un’elettrificazione della nostra società”; basta infatti pensare all’elettrificazione della mobilità, sia privata che pubblica, treno in primis. Per quanto riguarda i veicoli privati “l’ibrido sta diventando lo standard; quando si acquista un’auto si cerca di spingere sull’elettrico”. Guardando invece le abitazioni, queste utilizzano sempre più spesso le termopompe, “un riscaldamento che sostanzialmente utilizza elettricità per valorizzare maggiormente il calore ambientale, ma anche il fotovoltaico”. Quello che Fasciana ci tiene però a precisare è che “non c’è un’energia rinnovabile, ci sono “Le” energie rinnovabili: non c’è una infatti sola soluzione, non possiamo focalizzarci solo sul sole sperando che questo basti. Dobbiamo darci una paletta di possibilità e fonti, perché solo tutte insieme riusciranno a darci ciò che noi richiediamo”.