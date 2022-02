Elementari, niente più mascherina

Il porto della mascherina ha ridotto le quarantene di classe

Ai microfoni di Ticinonews Bertoli ha ricordato il motivo per cui l’obbligo era stato introdotto lo scorso 10 gennaio. “A fine dicembre avevamo numerose quarantene di classe. Molti bambini, a causa di questo provvedimento, non andavano a scuola: in caso di uno o due contagi le lezioni venivano sospese per tutta la classe. Il porto della mascherina ha permesso di ridurre in modo notevole le quarantene di classe. Ma da domani salta del tutto l’istituto della quarantena. Da lunedì, quindi, non c’è più ragione di tenere la mascherina, che era l’alternativa alla quarantena”. Anche i genitori, ha aggiunto il Consigliere di Stato, non avranno più diritto alle indennità di perdita di guadagno (Ipg) nel caso in cui dovessero restare a casa per la custodia dei figli.