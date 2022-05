“E se gli oligarchi russi chiedono il risarcimento?”

Richieste di risarcimento da non escludere

Secondo il consigliere nazionale Lorenzo Quadri, non è inverosimile che le basi legali su cui poggiano queste sanzioni presentino delle lacune o possano venir ritenute insufficienti. Se ciò dovesse venir confermato, dovrebbe essere importante per il Consiglio federale considerare la possibilità che venga richiesto un risarcimento da parte delle persone toccate direttamente da queste sanzioni. Il Consigliere nazionale ci tiene anche a precisare che i patrimoni attualmente congelati (circa 150-200 miliardi di franchi) potrebbero lasciare la Svizzera proprio a causa di queste misure contro la Russia, avendo di conseguenza ripercussioni sia sull’indotto economico che sui posti di lavoro. Fra le varie questioni sollevate da Quadri c’è anche la neutralità svizzera in relazione alle sanzioni UE e all’esclusione della Confederazione dai programmi Horizon, ritenuta inaccettabile dal consigliere nazionale.