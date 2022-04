È scomparsa Tiziana Mona

Tiziana Mona è comparsa sugli schermi della televisione pubblica quale conduttrice del Tg nel 1969, quando in Svizzera le donne ancora non disponevano del diritto di voto. Quest’ultima causa ha impegnato non poco la giornalista, spesso battutasi per i diritti delle donne e per altri temi a lei cari, quali la difesa del territorio della sua Leventina. “Credo che dopo un inizio entusiasmante, ci sia stato un regresso” aveva dichiarato ai nostri microfoni lo scorso ottobre, in occasione del 50esimo dal voto alle donne.