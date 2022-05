“È possibile ridurre i costi degli asili nido a Lugano?”

Il contesto La questione degli asili nido si inserisce nel discorso più ampio del calo della popolazione a Lugano. Sul tema è già stata inoltrata una mozione che chiede di introdurre un contributo per ogni figlio nato o adottato anche sul piano comunale, “con il preciso scopo di alleggerire gli oneri finanziari delle famiglie, e di incrementare il numero delle nascite”. Gli scriventi ritengono che sarebbe opportuno valutare soluzioni “che non si limitino a un contributo una tantum”, ma che “possano spingere le famiglie a rimanere sul suolo della città di Lugano anche per un termine più lungo”.

Gli asili nido sono sufficienti?

In questo contesto si inserisce la proposta di Viscardi, secondo cui il contributo andrebbe vincolato a condizioni da stabilire. Ad esempio “si potrebbe porre la condizione della residenza a Lugano per un periodo di almeno tre anni, altrimenti il contributo decade”. Oltre a quanto detto, inoltre, “andrebbe fatto uno studio che prenda in esame tutti gli asili nido, pubblici e privati”, e definisca “se il loro numero è sufficiente per un comune come il nostro o se si renderebbe necessario un incremento per fornire servizi più capillari ed efficienti, ovviando così al problema delle lunghe liste di attesa”.