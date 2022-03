È la giornata mondiale del riciclaggio

In Ticino, secondo i dati del 2020, vengono raccolte annualmente ben 43’716 tonnellate di scarti vegetali, provenienti dalle economie domestiche e dai professionisti del settore. Questo quantitativo viene convertito in circa 28’000 tonnellate di compost, un concime indigeno riutilizzabile sia in agricoltura sia nell’orto o nel giardino di casa. Oltre alla chiusura del ciclo “rifiuto-risorsa” sul territorio, il compost riporta materia organica nel suolo. Quest’ultimo è un elemento fondamentale per la vita del nostro pianeta ed è una risorsa praticamente non rinnovabile. Per questo motivo la valorizzazione degli scarti vegetali riveste una notevole importanza anche in questo ambito.