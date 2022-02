“È la giornata della svolta”

In questo giorno particolare anche Christian Garzoni, direttore sanitario della Clinica Moncucco, è felice. Ora vediamo – ha spiegato – la luce in fondo al tunnel.

“Prudenza mai troppa” Dal punto di vista sanitario, le indicazioni di inizio gennaio indicavano molta prudenza. “La prudenza non è mai troppa quando si parla di numero di decessi. È andata bene e abbiamo avuto la fortuna della variante Omicron, che è un virus meno pericoloso”, sottolinea. Col senno di poi è sempre facile riscrivere la storia ma “nessuno in dicembre era in grado di prevedere un decorso favorevole”, dice Garzoni. Ora però possiamo dire che “è andata bene”.

“Non era prevedibile dire come sarebbe andata”

Rispetto alle dichiarazioni di Norman Gobbi, in cui parlava di un incontro con la cellula sanitaria ticinesi, Garzoni ha sottolineato che “tutti sono più intelligenti con il senno di poi”. L’onda dei contagi “c’è stata, ma non era prevedibile dire come sarebbe andata quando si parlava di situazione incerta”.