I tre momenti

A inizio febbraio i genitori con figlie e figli nati nel 2007 riceveranno una lettera del Municipio con le informazioni sui servizi comunali, cantonali e federali impegnati nell’orientamento formativo. Allegati alla lettera anche il flyer “È il momento di scegliere”, con consigli per affrontare la scelta formativa, l’opuscolo di LuganoNetWork e un calendario di eventi e attività proposte da Spazio Lavoro.

Dal 9 febbraio fino al 25 maggio 2022, Spazio Lavoro aprirà il mercoledì pomeriggio, dalle 13.45 alle 15.30, per le ragazze e i ragazzi di Lugano che frequentano la IV media, e proporrà consulenze individuali per la preparazione del dossier di candidatura (curriculum vitae, lettera di motivazionale e allegati), e per la ricerca attiva di un apprendistato. Sono inoltre previsti gli eventi mensili “Incontra le professioni”, occasioni di dialogo e conoscenza con professionisti attivi in diversi settori (amministrativo, educativo, scolastico, informatico, digitale e della sicurezza) per scoprire dall’esperienza diretta cosa significa formarsi e lavorare in un determinato ruolo. Le consulenze e gli eventi sono gratuiti, i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione telefonica (058 866 74 00) o tramite email ([email protected]). La conferma di riservazione sarà trasmessa per email dalla segreteria di Spazio Lavoro.

Infine, la Città di Lugano intende anche incrementare e favorire l’accesso a stage brevi di orientamento e osservazione. È in corso una valutazione per ampliare la tipologia di ruoli professionali rivolti ai giovani nell’Amministrazione pubblica. Sarà possibile richiedere uno stage di orientamento e osservazione per gli studenti di IV media tramite una pratica dello Sportello online accessibile anche dalla pagina web www.lugano.ch/orientamentoformativo, o in alternativa all’interno del percorso di consulenza orientativa offerto da LuganoNetWork. Saranno accolte le richieste di stage di orientamento e osservazione in relazione alle disponibilità delle numerose divisioni che collaborano attivamente al progetto, ospitando i giovani e offrendo loro la possibilità di sperimentarsi concretamente in diversi ruoli professionali.