È il maggio più caldo di sempre

In Germania si sono verificati veri e propri nubifragi, ma temporali erano presenti anche in Francia, Belgio e Paesi bassi, mentre nel sud d’Europa come Spagna e Italia, le temperature hanno abbondantemente superato i 30 gradi. Maggio deve ancora terminare ma sembra di essere già in estate. Anche in Svizzera la stessa situazione rispecchia quella del continente, con 33,8 gradi registrati ieri a Coira, e i 30 di oggi a Faido. Al punto che si parla già di record: il maggio appena trascorso in Ticino è infatti il più caldo dall’inizio delle misurazioni, ossia dal 1864.