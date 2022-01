È difficile diventare insegnanti in Ticino?

Uno studente ticinese ottiene la sua laurea in un altro cantone decide di ottenere l’abilitazione all’insegnamento fuori dal Ticino, pianificando di un giorno tornare a casa per svolgere l’attività di insegnante. Nulla di strano fin qui, se non fosse per il fatto che, secondo quanto riportato nell’interpellanza inoltrata dal leghista Giancarlo Seitz, il DFA non accetterebbe insegnanti formati in un altro cantone.

Questo nonostante il Dipartimento formazione e apprendimento faccia parte di Swissuniversities, l’organizzazione mantello delle università svizzere. Forse il DFA considera il diploma di insegnante come un diploma professionale?

“Il DFA, facendo parte di Swissuniversities dovrebbe ottemperare alla promozione della mobilità accademica e fare sì che i diplomi da lui prodotti abbiano il medesimo valore dei diplomi prodotti dalle altre scuole pedagogiche.” si legge nel testo inoltrato domenica “Quindi varrebbe anche il contrario. Un giovane insegnante ticinese formato nel Canton Friborgo come insegnante di storia, dovrebbe poter senza colpo ferire potersi candidare come insegnante in Ticino, attraverso i regolari concorsi. Non è così, infatti il Ticino non ammette candidati che hanno il diploma ottenuto in un Cantone non Ticinese.”

Basterebbe quindi ottenere il diploma di insegnante in Ticino? Pare che non sia così facile perché, sempre secondo quanto riportato dall’interpellanza, “Il DFA non permette ogni anno di partecipare alla formazione come docenti di scuola media e di scuole di maturità in ogni materia. A volte bisogna aspettare anche 4 anni prima che sia aperto il corso di didattica inerente alla propria materia di studio”