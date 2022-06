È confermato: Zelensky non sarà a Lugano

Era nell’aria, ma ora c’é la conferma ufficiale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non sarà presente all’Ukraine Recovery Conference di Lugano, in programma settimana prossima. A confermarlo è stato lo stesso Dipartimento degli affari esteri durante un incontro mattutino con i media a Berna. Zelensky tuttavia si collegherà via video all’inizio della conferenza. La situazione attuale non gli permette di lasciare il suo paese, ha spiegato l’ambasciatore ucraino in Svizzera Artem Rybchenko. Con la guerra in corso, “è il primo responsabile. La legge lo obbliga a restare in Ucraina”, ha dichiarato.