E-bike, da domani luci accese anche di giorno

Da domani, venerdì 1 aprile, scatta l’obbligo di circolare con le luci accese anche di giorno con le biciclette elettriche. Lo scopo è quello di aumentare la visibilità e la sicurezza dei conducenti di questi veicoli a due ruote. “La sicurezza stradale è sempre in evoluzione ed è necessario trovare le giuste contromisure ai possibili nuovi pericoli”, si legge in un comunicato del Dipartimento delle istituzioni. “L’importante aumento di veicoli a due ruote elettrici sulle strade registrato negli ultimi tempi, unito al volume di traffico urbano, richiede da parte dell’utenza un’accresciuta attenzione e prudenza”.

Le regole Durante le ore diurne è sufficiente avere la luce anteriore accesa, sebbene il consiglio sia di averle entrambe (anteriore e posteriore) sempre accese, al pari dei veicoli a motore. Questa novità legislativa non implica modifiche circa i requisiti di equipaggiamento. Infatti già oggi sulle e-bike devono essere presenti almeno due fanali a luce fissa, uno anteriore bianco e uno posteriore rosso, che per i modelli veloci (potenza massima 1 kw) devono essere omologati. Si considerano fissate al mezzo anche le luci rimovibili.

Un’azione di sensibilizzazione

Al fine di permettere una corretta applicazione della nuova norma, la Polizia cantonale, le Polizie comunali e la Polizia dei trasporti, unitamente a Strade sicure, lanceranno un’azione di sensibilizzazione sul terreno. In questo contesto sarà possibile ricevere tutte le informazioni necessarie per viaggiare in piena sicurezza sulle strade e per mantenersi costantemente aggiornati.