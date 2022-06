Droghe, sono sempre più giovani a curarsi

Il problema delle tossicodipendenze si è acuito l’anno scorso in Ticino, in particolare per quanto riguarda il consumo di cocaina e dell’ansiolitico benzodiazepina. A preoccupare è anche l’abbassamento dell’età di chi ha bisogno di entrare in un istituto di cura. Sono i dati che emergono dal bilancio stilato da Villa Argentina.