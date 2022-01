“Le nostre rivendicazioni rimangono quelle della prima volta”, spiega Gianfranco Cavalli, segretario politico del partito operaio popolare. “Prima di tutto il rispetto delle condizioni di lavoro, che vengano riconosciuti gli sforzi dei lavoratori. In questa occasione vogliamo però anche evidenziare le pratiche antisindacaliste della ditta, come l’ultimo licenziamento avvenuto questa mattina. Per noi è intollerabile che chi rivendica condizioni migliori e che osa difendere la propria categoria di lavoro si ritrovi alle porte”.

Secondo Cavalli le argomentazioni portate avanti dalla ditta nel motivare i licenziamenti non stanno in piedi: “Uno di questi operai è stato insignito come miglior lavoratore e si è trovato alle porte, in quanto portavoce delle rivendicazioni del collettivo operaio all’interno dell’azienda”.