Dopo il fumo, il vino nel mirino della prevenzione?

Come sensibilizzare sui rischi per la salute

Se il vino fa parte della cultura del nostro Paese, non mancano tuttavia i rischi per la salute. L’iniziativa sotto la lente a Bruxelles arriva dalla Commissione speciale del Parlamento europeo per il controllo del cancro, che evidenzia come in Europa il 10% dei tumori negli uomini è attribuibile all’alcol e il 3% nelle donne. Un problema, insomma, reale. Come coinvolgere quindi la popolazione e sensibilizzarla? “Quello che è molto importante è l’approccio del consumatore al prodotto e come va consumato”, sottolinea Bonfanti. “È questione di educazione, bisogna informare e rendere attenti, ma non vietare il piacere di gustarsi un bicchiere di vino in compagnia”.