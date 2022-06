Dopo i 9 annegamenti del 2021, torna “Acque sicure”

Torna l’estate, torna la campagna di sensibilizzazione e prevenzione “Acque sicure” 2022. Il bilancio negativo registrato durante l’estate 2021 (9 annegamenti in totale, di cui 5 nei laghi, 3 nei fiumi e 1 in piscina) ha spinto il Dipartimento delle istituzioni e per esso la Commissione cantonale Acque sicure a rafforzare il suo impegno, aumentando i contatti con i Comuni e con le associazioni partner del progetto. Ne è un esempio la collaborazione instaurata con la Città di Lugano per rendere più sicura la zona balneare della Foce, da sempre teatro – purtroppo – di incidenti.

Tanti turisti, tante vittime

Proprio nei pressi della Foce del Cassarate è stata presentata la campagna 2022. Il direttore del Di Norman Gobbi si è soffermato sull’“annus horribilis” del 2021. “La forte presenza di turisti in Ticino, nonché la decisione di molti residenti di non partire all’estero per le vacanze hanno reso molto intenso l’afflusso di persone sui laghi e sui fiumi ticinesi”, ha dichiarato Gobbi. “Si spiega anche così il numero di vittime nel 2021. Per questo l’azione di prevenzione e di sensibilizzazione riveste un’importanza ancora maggiore”.