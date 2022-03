Dopo due anni di pausa torna JazzAscona

Dopo due anni di pausa forzata torna JazzAscona. La 38esima edizione si terrà dal 23 giugno al 2 luglio e sarà segnata dal gemellaggio con New Orleans. Per l'occasione tutti i concerti saranno gratuiti, tornando allo spirito originario del festival. Soltanto due weekend di musica nel 2020 e nulla nel 2021. “Il 2022 si annuncia ora come l’anno della rinascita”, indica una nota di JazzAscona. Il festival, dopo due anni di pausa, torna infatti nella sua veste abituale con la “Sister Cities Edition”, “in omaggio all’importante accordo di collaborazione siglato lo scorso settembre dalle autorità di Ascona e New Orleans nell'ambito del gemellaggio ufficiale delle due città“, precisa la nota.

Delegazione da New Orleans

Accordo che permette a JazzAscona di ospitare numerosi artisti provenienti da New Orleans, in totale una cinquantina. La delegazione di musicisti sarà inoltre accompagnata da ballerini, cuochi, Indiani del Mardi Gras, ragazzi delle Second Line, per “offrire al pubblico un’ampia ed emozionante panoramica di quella che è la variegata cultura di New Orleans”, prosegue la nota. Fra i musicisti in cartellone si cita la nota cantante jazz americana Dee Dee Bridgewater che dopo sette anni fa ritorno a JazzAscona dove si esibirà il 2 luglio con la New Orleans Jazz Orchestra, già vincitrice di un Grammy Award. Bridgewater, “dotata di una voce unica e inconfondibile, è considerata una delle principali eredi delle più grandi cantanti dell’epoca d’oro del jazz, come Ella Fitzgerald o Billie Holiday”, indica la nota.