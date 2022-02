Dopo 40 anni addio a Estival Jazz

Che la pandemia abbia avuto conseguenze devastanti per quasi tutti i settori è ormai chiaro a tutti già da un po’ di tempo. Quello che però riesce difficile accettare è il dover dire addio a qualcosa che per 40 anni ha fatto parte delle nostre estati: Estival Jazz. Ebbene sì, dopo due anni di stop causa coronavirus una delle principali (è la seconda in Svizzera) manifestazioni open air ticinesi deve salutare definitivamente il suo pubblico.

I sostenitori rinunciano

“A meno di un miracolo Estival, almeno nella formula che conosciamo, non si svolgerà più” ha dichiarato il suo ideatore Jacky Marti al Corriere del Ticino. La scelta di sventolare bandiera bianca è dovuta alla rinuncia del rinnovo da parte di alcuni sostenitori, così come la loro volontà di ridurre le spese destinate all’evento, impendendo quindi agli organizzatori di avere le risorse necessarie per continuare.

Impedite anche nuove trattative

Nonostante nel 2019 fossero stati stabiliti degli accordi di sostegno triennali, dice Jacky Martin al CdT, ma “questi tre anni sono sfociati in un solo festival” e nel frattempo l’incertezza sulle sorti future hanno impedito ulteriori trattative. La pandemia e l’assenza di sostenitori ha pertanto ridotto le risorse che consentivano agli organizzatori di offrire al pubblico il rispetto delle regole su cui si basa la manifestazione. Piuttosto che rovinare l’ottimo lavoro fatto in 40 anni, “preferiamo per il momento rinunciare”.