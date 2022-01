Don Samuele Tamagni a processo

Si avvicina il processo per Don Samuele Tamagni. Il procuratore pubblico Daniele Galliano lo ha infatti rinviato a giudizio, con la formula del rito abbreviato. Lo anticipa la Rsi, specificando che la pena concordata è di 33 mesi di carcere: sei da espiare, mentre gli altri 27 sospesi condizionalmente per un periodo di prova per due anni. Sarà la Corte delle Assise Criminali a decidere se accogliere o no la pena proposta.

L’appropriazione indebita

Il parroco di Cadro, ricordiamo, deve rispondere delle malversazioni compiute a favore di un giovane italiano con cui intrecciò una relazione. Inizialmente il parroco aveva attinto al suo patrimonio personale per sostenere finanziariamente progetti dell’amico (tra cui anche il suo matrimonio). Ma una volta finiti i soldi, spesi anche nel gioco d’azzardo una volta finita la relazione, da maggio 2019 fino allo scorso ottobre ha fatto ricorso al denaro di terzi. Il maltolto ammonta a un totale di 864mila franchi (di cui 124mila sono nel frattempo stati restituiti). A fare le spese maggiori sono stati i genitori, di cui don Samuele era anche curatore. All’appello mancano 563mila franchi. Il parrocco ha inoltre prelevato soldi dalla colonia estiva per bambini Grest (intestata alla sua parrocchia), da una fondazione ecclesiastica e dalla Fondazione Damiano Tamagni, gestita dal fratello in onore del figlio ucciso nel 2008.

L’accusa di truffa

Oltre all’appropriazione indebita, il 40enne è anche accusato di truffa (un addebito mai reso noto finora) per aver chiesto aiuti finanziari ad amici e conoscenti, raccontando che erano destinati ad opere benefiche e ai genitori malati. L’importo è di almeno 65mila franchi.